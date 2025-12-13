https://1prime.ru/20251213/rossiya-865508812.html

Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников

Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников - 13.12.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников

Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T11:16+0300

2025-12-13T11:16+0300

2025-12-13T11:16+0300

россия

общество

рф

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроектов, которыми в отношении тех, кто покинул Россию и был осуждён за совершение преступлений и ряда административных правонарушений против нашей страны, предлагается ввести дополнительные временные ограничительные меры", - написал он в своем канале в Max. Володин отметил, что даже находясь за пределами страны, сбежавшие должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия.

https://1prime.ru/20250717/vpn-859618056.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, вячеслав володин, госдума