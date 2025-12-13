Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников - 13.12.2025
Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников
Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников - 13.12.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников
Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T11:16+0300
2025-12-13T11:16+0300
россия
общество
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроектов, которыми в отношении тех, кто покинул Россию и был осуждён за совершение преступлений и ряда административных правонарушений против нашей страны, предлагается ввести дополнительные временные ограничительные меры", - написал он в своем канале в Max. Володин отметил, что даже находясь за пределами страны, сбежавшие должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия.
рф
россия, общество , рф, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума
11:16 13.12.2025
 
Госдума рассмотрит проекты ограничений для бежавших из России преступников

Госдума рассмотрит законопроекты об ограничительных мерах для сбежавших из РФ преступников

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроектов о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроектов, которыми в отношении тех, кто покинул Россию и был осуждён за совершение преступлений и ряда административных правонарушений против нашей страны, предлагается ввести дополнительные временные ограничительные меры", - написал он в своем канале в Max.
Володин отметил, что даже находясь за пределами страны, сбежавшие должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия.
РОССИЯ Общество РФ Вячеслав Володин Госдума
 
 
