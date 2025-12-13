https://1prime.ru/20251213/rossiya-865509054.html
Стало известно, на какую продукцию распространится технологический сбор
2025-12-13T11:21+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Технологический сбор, который начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года, будет распространяться как на импортную, так и на произведенную в стране электронную продукцию, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий федеральный закон. "Технологический сбор уплачивается в порядке, установленном правительством Российской Федерации, плательщиком технологического сбора за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронную модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули), которые ввезены в Российскую Федерацию плательщиком технологического сбора или произведены на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации плательщик технологического сбора", - говорится в документе. Размер технологического сбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. В конце ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Ранее Минпромторг РФ сообщал, что новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны. В Минпромторге указывали, что поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа.
