Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/sanktsii-865518018.html
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков - 13.12.2025, ПРАЙМ
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков
Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T21:55+0300
2025-12-13T21:55+0300
мировая экономика
белоруссия
вашингтон
сша
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. "Вот, как вы слышали сегодня, господин (спецпосланник США по Белоруссии Джон - ред.) Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.
https://1prime.ru/20250401/kaliy-856290118.html
белоруссия
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, вашингтон, сша, оон
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ВАШИНГТОН, США, ООН
21:55 13.12.2025
 
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков

Постпред Рыбаков: решение США по калийной отрасли Белоруссии вступит в силу моментально

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Вот, как вы слышали сегодня, господин (спецпосланник США по Белоруссии Джон - ред.) Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.
Работа кратцер-крана на складе грануллированного хлористого калия - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
На Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского калия
1 апреля, 16:48
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯВАШИНГТОНСШАООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала