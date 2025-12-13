https://1prime.ru/20251213/sanktsii-865518018.html
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. "Вот, как вы слышали сегодня, господин (спецпосланник США по Белоруссии Джон - ред.) Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.
