США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков

США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков - 13.12.2025, ПРАЙМ

США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков

Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T21:55+0300

2025-12-13T21:55+0300

2025-12-13T21:55+0300

мировая экономика

белоруссия

вашингтон

сша

оон

МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Решение Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусской калийной отрасли вступит в силу моментально, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. "Вот, как вы слышали сегодня, господин (спецпосланник США по Белоруссии Джон - ред.) Коул объявил о том, что принято решение снять санкции американские полностью с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске американо-белорусских переговоров.

2025

