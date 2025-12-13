https://1prime.ru/20251213/skandal-865519267.html

СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом

СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом - 13.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом

Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T22:59+0300

2025-12-13T22:59+0300

2025-12-13T22:59+0300

в мире

эстония

индия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания от индийской стороны, сообщает Õhtuleht."Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для одних участников делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые представляли партию "Эстония 200" и в основном находились в состоянии опьянения. Остальным приходилось пытаться их хоть как-то сдерживать", — говорится в публикации.В материале также указывается, что представителей Эстонии заранее предупреждали о необходимости воздержаться от употребления алкоголя, однако они проигнорировали эти рекомендации.Отмечается, что наибольшее внимание привлекли депутаты от партии "Эстония 200" Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Позднее она заявила в социальных сетях, что находилась в отпуске, оплатила поездку самостоятельно и не считает употребление алкоголя во время отдыха чем-то предосудительным.

https://1prime.ru/20251212/estoniya-865460279.html

https://1prime.ru/20251211/estoniya-865424391.html

эстония

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, эстония, индия, общество