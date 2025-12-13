Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/skandal-865519267.html
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом - 13.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом
Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:59+0300
2025-12-13T22:59+0300
в мире
эстония
индия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания от индийской стороны, сообщает Õhtuleht."Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для одних участников делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые представляли партию "Эстония 200" и в основном находились в состоянии опьянения. Остальным приходилось пытаться их хоть как-то сдерживать", — говорится в публикации.В материале также указывается, что представителей Эстонии заранее предупреждали о необходимости воздержаться от употребления алкоголя, однако они проигнорировали эти рекомендации.Отмечается, что наибольшее внимание привлекли депутаты от партии "Эстония 200" Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Позднее она заявила в социальных сетях, что находилась в отпуске, оплатила поездку самостоятельно и не считает употребление алкоголя во время отдыха чем-то предосудительным.
https://1prime.ru/20251212/estoniya-865460279.html
https://1prime.ru/20251211/estoniya-865424391.html
эстония
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, эстония, индия, общество
В мире, ЭСТОНИЯ, ИНДИЯ, Общество
22:59 13.12.2025
 
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом

Õhtuleht: представители Эстонии ушли в запой перед встречей с далай-ламой

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Флаг Эстонии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания от индийской стороны, сообщает Õhtuleht.
"Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для одних участников делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые представляли партию "Эстония 200" и в основном находились в состоянии опьянения. Остальным приходилось пытаться их хоть как-то сдерживать", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Премьер Эстонии внезапно исчез во время выступления Зеленского
Вчера, 06:50
В материале также указывается, что представителей Эстонии заранее предупреждали о необходимости воздержаться от употребления алкоголя, однако они проигнорировали эти рекомендации.
Отмечается, что наибольшее внимание привлекли депутаты от партии "Эстония 200" Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Позднее она заявила в социальных сетях, что находилась в отпуске, оплатила поездку самостоятельно и не считает употребление алкоголя во время отдыха чем-то предосудительным.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
СМИ: президент Эстонии написал странный пост о глупости
11 декабря, 06:04
 
В миреЭСТОНИЯИНДИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала