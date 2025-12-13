https://1prime.ru/20251213/skandal-865519267.html
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом
СМИ: поездка эстонской делегации к далай-ламе закончилась скандалом
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Члены эстонской делегации накануне встречи с духовным лидером тибетского буддизма далай-ламой употребляли алкоголь в таких количествах, что получили замечания от индийской стороны, сообщает Õhtuleht."Визит эстонских парламентариев в Индию оказался для одних участников делегации очень приятным, а для других — крайне неловким. Первые представляли партию "Эстония 200" и в основном находились в состоянии опьянения. Остальным приходилось пытаться их хоть как-то сдерживать", — говорится в публикации.В материале также указывается, что представителей Эстонии заранее предупреждали о необходимости воздержаться от употребления алкоголя, однако они проигнорировали эти рекомендации.Отмечается, что наибольшее внимание привлекли депутаты от партии "Эстония 200" Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, а также советница министра внутренних дел Кадри Напритсон-Акуне. Позднее она заявила в социальных сетях, что находилась в отпуске, оплатила поездку самостоятельно и не считает употребление алкоголя во время отдыха чем-то предосудительным.
