https://1prime.ru/20251213/stavki-865499536.html

Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ

Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ - 13.12.2025, ПРАЙМ

Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ

Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T02:45+0300

2025-12-13T02:45+0300

2025-12-13T02:45+0300

финансы

банки

россия

рф

банк россия

банк россии

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865499536.jpg?1765583115

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации. "Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом.РФ составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ по ключевой ставке и общей рыночной ситуации. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там. Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка. Там добавили, что до заседания Банка России пересмотр ставок по потребительским кредитам не планируется.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, банк россия, банк россии, дом.рф