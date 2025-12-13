https://1prime.ru/20251213/stavki-865499536.html
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ - 13.12.2025, ПРАЙМ
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T02:45+0300
2025-12-13T02:45+0300
2025-12-13T02:45+0300
финансы
банки
россия
рф
банк россия
банк россии
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865499536.jpg?1765583115
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.
"Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом.РФ составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ по ключевой ставке и общей рыночной ситуации.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там.
Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка.
Там добавили, что до заседания Банка России пересмотр ставок по потребительским кредитам не планируется.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, банк россия, банк россии, дом.рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия, Банк России, Дом.РФ
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ
Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ставки по потребительским кредитам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.
"Ставки по потребительским кредитам в Банке Дом.РФ составляют от 15,5% до 27,5% при заключении договора страхования. Без страхования минимальная ставка составляет 22,2%, максимальная – 37,5%. Последний раз Банк Дом.РФ снижал ставки по потребительским кредитам в сентябре 2025 года", - сообщил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
По его словам, банк будет менять ставки по потребительским кредитам на основе решения ЦБ по ключевой ставке и общей рыночной ситуации.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что кредитная организация внимательно следит за решениями ЦБ в отношении ключевой ставки и оперативно реагирует на них в интересах своих клиентов. "По потребительским кредитам ставки начинаются от 19,9%", - уточнили там.
Минимальная ставка по потребительским кредитам Новиком банка составляет 20,9%. "Кроме того, до конца 2025 года действует акционная ставка на рефинансирование кредитов сторонних банков – 17,5%. В рамках мотивационной программы "Развитие" действует минимальная ставка 14,9%", - сообщили в пресс-службе банка.
Там добавили, что до заседания Банка России пересмотр ставок по потребительским кредитам не планируется.