Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе
Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе - 13.12.2025, ПРАЙМ
Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе
Средняя стоимость матчи в России почти два раза выше кофе с молоком - наиболее популярного кофейного напитка у россиян в текущем году, выяснили для РИА Новости... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T07:47+0300
2025-12-13T08:12+0300
бизнес
россия
общество
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость матчи в России почти два раза выше кофе с молоком - наиболее популярного кофейного напитка у россиян в текущем году, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "В кофейнях напитки с матчей в январе-ноябре 2025 года в среднем приобретали за 276 рублей", - подсчитали аналитики. При этом в текущем году свыше 80% россиян в кофейнях приобретают кофе с молоком. Средняя стоимость "белой чашки" (капучино, латте и другие) в 2025 году составляет 147 рублей. Это почти в два раза дешевле матчи. Вместе с тем популярность "зеленого напитка" растет не так стремительно: количество продаж матчи в январе-ноябре увеличилось на 2%, согласно подсчетам аналитиков.
2025
Новости
ru-RU
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, РОССИЯ, Общество
07:47 13.12.2025 (обновлено: 08:12 13.12.2025)
 
Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе

РИА Новости: средняя стоимость матча в России почти в два раза выше кофе с молоком

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость матчи в России почти два раза выше кофе с молоком - наиболее популярного кофейного напитка у россиян в текущем году, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол".
"В кофейнях напитки с матчей в январе-ноябре 2025 года в среднем приобретали за 276 рублей", - подсчитали аналитики.
При этом в текущем году свыше 80% россиян в кофейнях приобретают кофе с молоком. Средняя стоимость "белой чашки" (капучино, латте и другие) в 2025 году составляет 147 рублей. Это почти в два раза дешевле матчи.
Вместе с тем популярность "зеленого напитка" растет не так стремительно: количество продаж матчи в январе-ноябре увеличилось на 2%, согласно подсчетам аналитиков.
 
