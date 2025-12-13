https://1prime.ru/20251213/stoimost-865504124.html

Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе

Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе - 13.12.2025

Матча в России оказалась почти вдвое дороже кофе

Средняя стоимость матчи в России почти два раза выше кофе с молоком - наиболее популярного кофейного напитка у россиян в текущем году, выяснили для РИА Новости... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T07:47+0300

2025-12-13T07:47+0300

2025-12-13T08:12+0300

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость матчи в России почти два раза выше кофе с молоком - наиболее популярного кофейного напитка у россиян в текущем году, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "В кофейнях напитки с матчей в январе-ноябре 2025 года в среднем приобретали за 276 рублей", - подсчитали аналитики. При этом в текущем году свыше 80% россиян в кофейнях приобретают кофе с молоком. Средняя стоимость "белой чашки" (капучино, латте и другие) в 2025 году составляет 147 рублей. Это почти в два раза дешевле матчи. Вместе с тем популярность "зеленого напитка" растет не так стремительно: количество продаж матчи в январе-ноябре увеличилось на 2%, согласно подсчетам аналитиков.

2025

