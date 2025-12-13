США на треть сократили импорт сыра из ЕС

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251213/syr-865514764.html
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Европейцы стали поставлять меньше сыра американцам: по итогам сентября объемы импорта сыра США из ЕС упали на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до минимума с мая, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего в сентябре Соединенные Штаты купили у Евросоюза сыра на минимальные с мая 86,9 миллиона долларов. За месяц импорт снизился на 20%, а за год - на 30%. Произошло снижение поставок и по итогам девяти месяцев - на 9%, до 924,8 миллиона долларов. При этом на ЕС пришлось 73% всего американского импорта. Среди стран объединения больше всего сыра приезжало из Италии (22,8 миллиона долларов), Франции (21,1 миллиона), Греции (8 миллионов), Испании (7,642 миллиона) и Нидерландов (7,635 миллиона). Кроме Евросоюза в тройку вошли Канада - 7,3 миллиона долларов и Великобритания - 4,4 миллиона. Всего за сентябрь США импортировали сыра на 118,5 миллиона долларов. Наибольшим спросом у американцев пользовались сыры из овечьего молока их было приобретено на 16,2 миллиона долларов в сентябре, а также итальянский сыр из коровьего молока - 12 миллионов.
Заголовок открываемого материала