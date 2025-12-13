https://1prime.ru/20251213/tailand-865504862.html
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
2025-12-13T08:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859868491_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c498b26d9de5b80c9477ed47a4b528f7.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достигнутом соглашении о необходимости прекращения огня в регионе, заявил, что Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей до тех пор, пока не почувствует, что угроза миновала. В пятницу Чанвиракун сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме конфликта с Камбоджей, атмосфера переговоров, по его словам, была хорошей. Позднее Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня в ходе разговора. "Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя", - написал Чанвиракун на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Тем временем тайская газета "Кхаосот" в субботу утром сообщила, что истребители ВВС Таиланда нанесли удары по целям на стороне Камбоджи, уничтожив мост и предполагаемые скопления сооружения вдоль границы. Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам. По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
