ФТС пресекла оборот около семи миллионов единиц контрафактной продукции - 13.12.2025
ФТС пресекла оборот около семи миллионов единиц контрафактной продукции
2025-12-13T12:06+0300
2025-12-13T12:06+0300
россия
бизнес
фтс россии
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции", - говорится в сообщении. При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС. За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве. "Наиболее часто выявляемые категории товаров – игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти", - отметили в ФТС.
россия, бизнес, фтс россии
РОССИЯ, Бизнес, ФТС России
12:06 13.12.2025
 
ФТС пресекла оборот около семи миллионов единиц контрафактной продукции

ФТС за девять месяцев пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник таможни проверяет груз в зоне таможенного контроля
Сотрудник таможни проверяет груз в зоне таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Сотрудник таможни проверяет груз в зоне таможенного контроля. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции", - говорится в сообщении.
При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС.
За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве.
"Наиболее часто выявляемые категории товаров – игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти", - отметили в ФТС.
Президент РФ Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
ФТС повысила интенсивность проверок по борьбе с серым импортом
24 октября, 15:05
 
Заголовок открываемого материала