ФТС пресекла оборот около семи миллионов единиц контрафактной продукции

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции", - говорится в сообщении. При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС. За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве. "Наиболее часто выявляемые категории товаров – игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти", - отметили в ФТС.

