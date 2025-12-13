https://1prime.ru/20251213/uitkoff-865500411.html

СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине - 13.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T03:39+0300

2025-12-13T03:39+0300

2025-12-13T03:39+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

рф

киев

стив уиткофф

владимир зеленский

дональд трамп

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865500411.jpg?1765586378

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским", - пишет издание. Источники уточнили, что на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Издание также отмечает, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами "был напряженным". По словам источников, присутствовавших при разговоре, Трамп сказал своим немецким, французским и британским коллегам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, рф, киев, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, вс рф