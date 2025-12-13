Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T03:39+0300
2025-12-13T03:39+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским", - пишет издание. Источники уточнили, что на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Издание также отмечает, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами "был напряженным". По словам источников, присутствовавших при разговоре, Трамп сказал своим немецким, французским и британским коллегам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
общество , мировая экономика, сша, рф, киев, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, вс рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, Киев, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВС РФ
03:39 13.12.2025
 
СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

WSJ: спецпосланник США Уиткофф в выходные встретится с Зеленским и лидерами ЕС

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эти выходные встретится с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским", - пишет издание.
Источники уточнили, что на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Издание также отмечает, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами "был напряженным". По словам источников, присутствовавших при разговоре, Трамп сказал своим немецким, французским и британским коллегам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАРФКиевСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДональд ТрампВС РФ
 
 
