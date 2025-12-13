В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана

https://1prime.ru/20251213/uragan-865516697.html

ВОЛГОГРАД, 13 – ПРАЙМ. Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации региона. "В 51 населенном пункте в 15 районах Волгоградской области нарушено электроснабжение из-за ураганного ветра", - сообщили РИА Новости в администрации. По словам собеседника агентства, пострадавших от стихии нет. По данным властей, над восстановлением сетей работает более 80 бригад. Отмечается, что для обеспечения социальных объектов задействовано 15 резервных источников электроэнергии.

