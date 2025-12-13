https://1prime.ru/20251213/uragan-865516697.html
В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана
ВОЛГОГРАД, 13 – ПРАЙМ. Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации региона. "В 51 населенном пункте в 15 районах Волгоградской области нарушено электроснабжение из-за ураганного ветра", - сообщили РИА Новости в администрации. По словам собеседника агентства, пострадавших от стихии нет. По данным властей, над восстановлением сетей работает более 80 бригад. Отмечается, что для обеспечения социальных объектов задействовано 15 резервных источников электроэнергии.
Бригады устраняют последствия урагана, оставившего без света 51 село под Волгоградом
ВОЛГОГРАД, 13 – ПРАЙМ. Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"В 51 населенном пункте в 15 районах Волгоградской области
нарушено электроснабжение из-за ураганного ветра", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, пострадавших от стихии нет.
По данным властей, над восстановлением сетей работает более 80 бригад. Отмечается, что для обеспечения социальных объектов задействовано 15 резервных источников электроэнергии.
