В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана - 13.12.2025
В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана
В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана
Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T19:29+0300
2025-12-13T19:29+0300
ВОЛГОГРАД, 13 – ПРАЙМ. Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации региона. "В 51 населенном пункте в 15 районах Волгоградской области нарушено электроснабжение из-за ураганного ветра", - сообщили РИА Новости в администрации. По словам собеседника агентства, пострадавших от стихии нет. По данным властей, над восстановлением сетей работает более 80 бригад. Отмечается, что для обеспечения социальных объектов задействовано 15 резервных источников электроэнергии.
Волгоградская область
19:29 13.12.2025
 
В Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после урагана

Бригады устраняют последствия урагана, оставившего без света 51 село под Волгоградом

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
ВОЛГОГРАД, 13 – ПРАЙМ. Десятки бригад восстанавливают электроснабжение 51 населенного пункта в Волгоградской области, нарушенное ураганным ветром, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"В 51 населенном пункте в 15 районах Волгоградской области нарушено электроснабжение из-за ураганного ветра", - сообщили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, пострадавших от стихии нет.
По данным властей, над восстановлением сетей работает более 80 бригад. Отмечается, что для обеспечения социальных объектов задействовано 15 резервных источников электроэнергии.
Заголовок открываемого материала