В "Урбантехе" рассказали о роли беспилотников в надзоре за лесными рубками

2025-12-13T03:33+0300

технологии

россия

байкал

госдума

совет федерации

азимут

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты могут сильно помочь в надзоре за исполнением нового закона, который сохраняет запрет сплошных рубок на Байкале, рассказал РИА Новости директор по продуктовому развитию ГК "Урбантех" Дмитрий Новиков. Госдума во вторник приняла закон о сохранении запрета сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Совет Федерации одобрил его в среду. "Уже сегодня есть работающие решения. Например, успешно реализованный пилотный проект пермского разработчика и производителя комплексов фотовидеофиксации "Азимут", входящий в ГК "Урбантех", наглядно доказывает: задача контроля над вывозом древесины решаема. Нейросети, анализирующие данные с камер, способны стать эффективным барьером для нелегальных перевозок. Система "Лес-контроль" автоматизирует надзор, предоставляя инспекторам готовые материалы для реагирования", - сказал Новиков. В "Урбантехе" отметили, что для Байкальского региона необходим более комплексный подход - помимо контроля на дорогах, критически важен мониторинг самой территории. "Здесь огромный потенциал у беспилотных технологий (БПЛА). Дроны могут оперативно обследовать труднодоступные участки, фиксировать начальные этапы незаконных рубок и, что особенно актуально по новому закону, документально контролировать процесс санкционированных заготовок", - добавил директор. Соединение жестких законодательных норм с цифровыми инструментами создает действенный механизм сохранения уникальной природы, подчеркнул Новиков.

технологии, россия, байкал, госдума, совет федерации, азимут