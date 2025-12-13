https://1prime.ru/20251213/vkusvill-865500833.html

"Вкусвилл" объяснил, для чего нужен номер телефона при оплате продуктов

"Вкусвилл" объяснил, для чего нужен номер телефона при оплате продуктов - 13.12.2025, ПРАЙМ

"Вкусвилл" объяснил, для чего нужен номер телефона при оплате продуктов

Номер мобильного телефона при оплате продуктов в микромаркетах "Вкусвилла" необходим для отправки чеков в электронной форме, так как они не оснащены принтером... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T04:30+0300

2025-12-13T04:30+0300

2025-12-13T04:32+0300

технологии

бизнес

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865500833.jpg?1765589558

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Номер мобильного телефона при оплате продуктов в микромаркетах "Вкусвилла" необходим для отправки чеков в электронной форме, так как они не оснащены принтером для печати, при этом данные используются исключительно для передачи документа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла". При оплате продуктов в микромаркете ритейлера необходимо указать номер мобильного телефона для отправки электронного чека, пропустить этот этап неавторизованному пользователю нельзя, заметил корреспондент РИА Новости. В пресс-службе торговой сети уточнили агентству, что компания провела доработки на кассовом оборудовании, исключив возможность оформления покупки без чека, в ноябре 2025 года. "Бизнес обязан предоставлять покупателям фискальные чеки после покупки продуктов. Поскольку на микромаркетах нет принтера для печати чеков, мы можем направить только электронные чеки, для этого нам и необходим мобильный номер телефона. Номер телефона используется исключительно для отправки чеков", - рассказали в пресс-службе ритейлера. Там уточнили, что сейчас на кассах микромаркетов предусмотрен формат выдачи чеков неавторизованным пользователем с использованием сервиса "Мои чеки онлайн", документ будет отображаться в одноименном приложении. Кроме того, можно авторизоваться с помощью карты лояльности любым удобным способом - тогда документ придет автоматически в приложение ритейлера при условии, что у покупателя стоит отметка "хочу получать чеки в электронном виде". В компании подчеркнули, что выдача чека при расчете покупки обязательна. Нарушение этого порядка влечет административную ответственность. Также, касса микромаркета не сможет завершить покупку без обязательной выдачи документа. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила на официальном сайте, что с 1 марта 2025 года продавцы могут направить чек не на электронную почту или номер телефона, а через информационный ресурс службы "Мои чеки онлайн". Для этого нужно согласие покупателя. "Мои чеки онлайн" - это универсальный сервис, который был запущен ФНС России в качестве пилотного проекта в 2021 году. Сервис позволяет хранить электронные чеки в одном месте с возможностью предъявлять их для налогового вычета, учета своих расходов, возврата товаров или гарантийного обслуживания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, фнс россии, фнс