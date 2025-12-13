https://1prime.ru/20251213/vstrecha-865498678.html

Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается

Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается - 13.12.2025, ПРАЙМ

Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается

Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T01:02+0300

2025-12-13T01:02+0300

2025-12-13T01:02+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

нью-йорк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498678.jpg?1765576966

ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен принять в своей официальной резиденции сборную США по хоккею 1980 года, обыгравшую СССР в матче "Чудо на льду", и подписать указ о награждении их Золотыми медалями Конгресса. Ожидалось, что встреча в Овальном кабинете начнется в 23.00 мск в пятницу. Однако по состоянию на 00.40 мск субботы мероприятие так и не началось. По данным американских СМИ, в Белом доме планировалось присутствие, в частности, капитана команды Майка Эрузионе, вратаря Джима Крейга и нападающего Уильяма Шнайдера. Ожидалось, что мероприятие также посетят вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса. Проект закона предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями Конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре. "Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр. Золотая медаль Конгресса - это высшая гражданская награда США, которая вручается от имени законодательного органа страны. Основанием для ее получения становятся выдающиеся достижения, оставившие особый след в истории и культуры страны.

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, нью-йорк