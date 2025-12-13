https://1prime.ru/20251213/vsu-865500227.html

ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА

ЛУГАНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск "Южная". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. "В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника", - сказал разведчик. По его словам, противник пытается с помощью своих БПЛА прикрывать уход украинских войск. "Наша разведка активно выискивает любые пункты и площадки украинских БПЛА, средства связи Starlink, чтобы максимально помешать отходу уходящих сил противника", - отметил разведчик.

