Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251213/vsu-865500227.html
ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА
ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА - 13.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА
Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ,... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T03:30+0300
2025-12-13T03:30+0300
россия
экономика
общество
рф
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
всу
starlink
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865500227.jpg?1765585830
ЛУГАНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск "Южная". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. "В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника", - сказал разведчик. По его словам, противник пытается с помощью своих БПЛА прикрывать уход украинских войск. "Наша разведка активно выискивает любые пункты и площадки украинских БПЛА, средства связи Starlink, чтобы максимально помешать отходу уходящих сил противника", - отметил разведчик.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, всу, starlink
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ, Starlink
03:30 13.12.2025
 
ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА

Разведчик "Южной": остатки ВСУ покидают пригород Северска под атаками артиллерии и БПЛА

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Разрозненные малые группы остатков украинских военнослужащих покидают западную часть пригорода освобождённого Северска под атаками артиллерии и БПЛА ВС РФ, рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки войск "Южная".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден.
"В данный момент ВСУ покидают пригород, соответственно, артиллерия и БПЛА работают по отходящим силам противника", - сказал разведчик.
По его словам, противник пытается с помощью своих БПЛА прикрывать уход украинских войск.
"Наша разведка активно выискивает любые пункты и площадки украинских БПЛА, средства связи Starlink, чтобы максимально помешать отходу уходящих сил противника", - отметил разведчик.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФВСУStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала