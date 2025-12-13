https://1prime.ru/20251213/vvp-865501595.html

ВВП Китая по итогам 2025 года достигнет $19,8 триллиона

ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2025 года достигнет отметки примерно в 140 триллионов юаней (19,8 триллиона долларов), заявил в субботу заместитель главы канцелярии Комиссии по финансово-экономическим вопросам центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хань Вэньсю на ежегодной Китайской экономической конференции. "Экономическая мощь страны заметно возросла, совокупный объем экономики последовательно превысил отметки в 110, 120 и 130 триллионов юаней и, как ожидается, в этом году достигнет приблизительно 140 триллионов юаней", - заявил Хань Вэньсю, слова которого в субботу приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что в последнее время международные институты, включая Международный валютный фонд и Goldman Sachs, повысили свои прогнозы по экономическому росту Китая на этот и следующий год. "Двадцать основных целей, предусмотренных планом 14-й пятилетки (2021 - 2025 годы – ред.), близки к завершению, что поспособствует новым и значительным достижениям в развитии партии и страны", - подчеркнул он. ВВП Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, составив 134,908 триллиона юаней (19,1 триллиона долларов). Согласно официальному прогнозу властей КНР, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Последние данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что ВВП страны по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, составив 101,5 триллиона юаней (14,2 триллиона долларов). Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Китая до 5% в 2025 году и до 4,5% в 2026 году.

