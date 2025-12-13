Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/vykhodka-865518799.html
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского - 13.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского
Высказывания Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам подрывают диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:50+0300
2025-12-13T22:50+0300
в мире
запад
украина
дмитрий песков
киев
владимир зеленский
оон
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам подрывают диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico."Зеленский с истекшим сроком полномочий и все более изолированный, сейчас пробует разыграть "карту референдума" — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога", — говорится в публикации.Авторы материала также указывают, что киевский режим по-прежнему отвергает любые варианты решений, предполагающие отказ от территорий, которые он уже не контролирует, включая мирный план США.Как отмечается в статье, совместная позиция Киева и его европейских союзников ясно свидетельствует о том, что Запад нацелен не на достижение мира, а лишь на временное перемирие с целью продолжения конфронтации. При этом даже часть европейских лидеров признает неизбежность территориальных уступок со стороны Украины. Одновременно неонацистские формирования, входящие в правящий блок в Киеве, не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку утрата территорий для них означает потерю "идеологического столпа".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20251213/aktivy-865517838.html
https://1prime.ru/20251213/novosti-865516515.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, украина, дмитрий песков, киев, владимир зеленский, оон, василий небензя
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Василий Небензя
22:50 13.12.2025
 
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского

l'AntiDiplomatico: заявление Зеленского о референдуме срывают переговоры

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам подрывают диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
"Зеленский с истекшим сроком полномочий и все более изолированный, сейчас пробует разыграть "карту референдума" — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем
21:30
Авторы материала также указывают, что киевский режим по-прежнему отвергает любые варианты решений, предполагающие отказ от территорий, которые он уже не контролирует, включая мирный план США.
Как отмечается в статье, совместная позиция Киева и его европейских союзников ясно свидетельствует о том, что Запад нацелен не на достижение мира, а лишь на временное перемирие с целью продолжения конфронтации. При этом даже часть европейских лидеров признает неизбежность территориальных уступок со стороны Украины. Одновременно неонацистские формирования, входящие в правящий блок в Киеве, не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку утрата территорий для них означает потерю "идеологического столпа".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
17:52
 
В миреЗАПАДУКРАИНАДмитрий ПесковКиевВладимир ЗеленскийООНВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала