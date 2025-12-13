https://1prime.ru/20251213/vykhodka-865518799.html

На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам подрывают диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico."Зеленский с истекшим сроком полномочий и все более изолированный, сейчас пробует разыграть "карту референдума" — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога", — говорится в публикации.Авторы материала также указывают, что киевский режим по-прежнему отвергает любые варианты решений, предполагающие отказ от территорий, которые он уже не контролирует, включая мирный план США.Как отмечается в статье, совместная позиция Киева и его европейских союзников ясно свидетельствует о том, что Запад нацелен не на достижение мира, а лишь на временное перемирие с целью продолжения конфронтации. При этом даже часть европейских лидеров признает неизбежность территориальных уступок со стороны Украины. Одновременно неонацистские формирования, входящие в правящий блок в Киеве, не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку утрата территорий для них означает потерю "идеологического столпа".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

