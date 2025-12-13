Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков станции к пуску - 13.12.2025
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков станции к пуску
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Годовая ремонтная кампания на Запорожской АЭС завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме, сообщила в пятницу пресс-служба атомной станции. Ремонтная кампания, кроме прочих условий, обеспечивает подготовку к будущему пуску, включая оценку ресурса оборудования для продления сроков эксплуатации, сообщили на ЗАЭС. "Речь идет о подготовительной работе в рамках реализации программы перевода станции в режим генерации", - сказала Яшина. Решение о переводе энергоблоков в режим генерации, количестве задействованных в производстве электроэнергии блоков и параметрах будет приниматься на уровне руководства страны, отметила представитель станции. Ключевые условия - обеспечение гарантий безопасности станции и персонала, сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
энергодар
европа
рф
энергодар, европа, рф, запорожская аэс
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС
12:48 13.12.2025
 
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков станции к пуску

Яшина: ремонтная кампания на ЗАЭС необходима для подготовки энергоблоков к пуску

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий
6 декабря, 09:01
 
Энергодар ЕВРОПА РФ Запорожская АЭС
 
 
