На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков станции к пуску

На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков станции к пуску

2025-12-13T12:48+0300

энергодар

европа

рф

запорожская аэс

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Годовая ремонтная кампания на Запорожской АЭС завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме, сообщила в пятницу пресс-служба атомной станции. Ремонтная кампания, кроме прочих условий, обеспечивает подготовку к будущему пуску, включая оценку ресурса оборудования для продления сроков эксплуатации, сообщили на ЗАЭС. "Речь идет о подготовительной работе в рамках реализации программы перевода станции в режим генерации", - сказала Яшина. Решение о переводе энергоблоков в режим генерации, количестве задействованных в производстве электроэнергии блоков и параметрах будет приниматься на уровне руководства страны, отметила представитель станции. Ключевые условия - обеспечение гарантий безопасности станции и персонала, сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

энергодар

европа

рф

2025

