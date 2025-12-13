https://1prime.ru/20251213/zaes-865511977.html

ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение

ВЕНА, 13 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как заявил Гросси, слова которого приводятся в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х, "в двенадцатый раз за время конфликта Запорожская атомная электростанция" "ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабных военных действий, повлиявших на энергосеть". Уточняется, что в настоящее время обе линии электропередачи вновь подключены. Глава Агентства вновь призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.

