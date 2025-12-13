Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение - 13.12.2025
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение - 13.12.2025, ПРАЙМ
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T13:30+0300
2025-12-13T13:32+0300
энергодар
рф
европа
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511824_0:114:3069:1840_1920x0_80_0_0_08660fbc7d45f32637d5f14534b671d7.jpg
ВЕНА, 13 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как заявил Гросси, слова которого приводятся в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х, "в двенадцатый раз за время конфликта Запорожская атомная электростанция" "ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабных военных действий, повлиявших на энергосеть". Уточняется, что в настоящее время обе линии электропередачи вновь подключены. Глава Агентства вновь призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси. В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
энергодар
рф
европа
энергодар, рф, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, РФ, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
13:30 13.12.2025 (обновлено: 13:32 13.12.2025)
 
ЗАЭС в двенадцатый раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение

Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС в 12-й раз за время конфликта потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 13 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как заявил Гросси, слова которого приводятся в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х, "в двенадцатый раз за время конфликта Запорожская атомная электростанция" "ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабных военных действий, повлиявших на энергосеть".
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
На ЗАЭС ввели в строй линию "Днепровская", отключенную ночью
6 декабря, 14:36
Уточняется, что в настоящее время обе линии электропередачи вновь подключены.
Глава Агентства вновь призвал к военной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС
11:57
 
Энергодар, РФ, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
