https://1prime.ru/20251213/zaes-865512144.html

Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети штатно

Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети штатно - 13.12.2025, ПРАЙМ

Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети штатно

Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции. | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T13:34+0300

2025-12-13T13:34+0300

2025-12-13T13:34+0300

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение. "Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети... Сегодня ночью на Запорожской АЭС произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения... Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы. Все системы функционировали в штатном режиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства. Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют. "Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, её работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

https://1prime.ru/20251213/grossi-865509244.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ