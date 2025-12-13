Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова

https://1prime.ru/20251213/zakharova-865515418.html
Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
