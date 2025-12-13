https://1prime.ru/20251213/zakharova-865515418.html

Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова

Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.

