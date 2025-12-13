Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова - 13.12.2025
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова - 13.12.2025, ПРАЙМ
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова
Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T18:02+0300
2025-12-13T18:02+0300
россия
финансы
мария захарова
мид
ес
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/96/842829619_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_df1e6473a9ed162202c55ae143ba9db3.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
ru-RU
россия, финансы, мария захарова, мид, ес, банк россия
РОССИЯ, Финансы, Мария Захарова, МИД, ЕС, банк Россия
18:02 13.12.2025
 
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова

Захарова заявила, что ответные шаги России на блокировку активов ЕС не заставят себя ждать

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ответные шаги России на блокировку активов со стороны ЕС не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши ответные действия не заставят себя ждать. Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе
Решение по активам России вызвало истерику в Евросоюзе
03:18
 
РОССИЯФинансыМария ЗахароваМИДЕСбанк Россия
 
 
