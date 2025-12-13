https://1prime.ru/20251213/zakupki-865507279.html
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута
2025-12-13T10:08+0300
2025-12-13T10:08+0300
2025-12-13T10:08+0300
россия
камчатский край
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Подписаны распоряжения о дополнительном выделении финансирования на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область дополнительно получит более 550 миллионов рублей, а Камчатский край – около 330 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия. Кроме того, с учётом ранее выделенных средств общий объём федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году составил более 2,4 миллиарда рублей для Камчатского края и более 3,1 миллиарда для Мурманской области. Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
