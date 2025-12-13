Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/zakupki-865507279.html
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута - 13.12.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области, сообщили в пресс-службе кабмина. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T10:08+0300
2025-12-13T10:08+0300
россия
камчатский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "Подписаны распоряжения о дополнительном выделении финансирования на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область дополнительно получит более 550 миллионов рублей, а Камчатский край – около 330 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия. Кроме того, с учётом ранее выделенных средств общий объём федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году составил более 2,4 миллиарда рублей для Камчатского края и более 3,1 миллиарда для Мурманской области. Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
https://1prime.ru/20251212/frp-865468244.html
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, камчатский край
РОССИЯ, Камчатский край
10:08 13.12.2025
 
Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки мазута

Кабмин выделит дополнительное финансирование на закупки мазута для Камчатского края

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство выделит дополнительное финансирование на закупки топочного мазута для Камчатского края и Мурманской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Подписаны распоряжения о дополнительном выделении финансирования на закупки топочного мазута для теплоснабжающих организаций Камчатского края и Мурманской области. Согласно документу, Мурманская область дополнительно получит более 550 миллионов рублей, а Камчатский край – около 330 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование из резервного фонда правительства позволит закупить топливо для ТЭЦ и котельных и обеспечить теплом дома, социальные объекты и предприятия.
Кроме того, с учётом ранее выделенных средств общий объём федерального финансирования на закупки топлива в 2025 году составил более 2,4 миллиарда рублей для Камчатского края и более 3,1 миллиарда для Мурманской области.
Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года
Вчера, 11:13
 
РОССИЯКамчатский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала