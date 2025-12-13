Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре - 13.12.2025, ПРАЙМ
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре - 13.12.2025, ПРАЙМ
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%. Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины - 143,6 тысячи долларов.
россия, сша, канада, украина
РОССИЯ, США, КАНАДА, УКРАИНА
10:35 13.12.2025
 
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре

РИА Новости: США в сентябре увеличили закупки гречки из России в два раза

© РИА Новости . Павел Лисицын
Гречневая крупа
Гречневая крупа. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%.
Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины - 143,6 тысячи долларов.
