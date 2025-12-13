https://1prime.ru/20251213/zakupki-865508092.html

США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре

13.12.2025

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%. Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины - 143,6 тысячи долларов.

