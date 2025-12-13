https://1prime.ru/20251213/zakupki-865508092.html
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре - 13.12.2025, ПРАЙМ
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T10:35+0300
2025-12-13T10:35+0300
2025-12-13T10:35+0300
россия
сша
канада
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865507835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a66e6df2b59c087b48dfd4a5dc481e9.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%. Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины - 143,6 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20251213/banany-865507096.html
сша
канада
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865507835_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a4112b63649b7a821cfab1946b84cd2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, канада, украина
РОССИЯ, США, КАНАДА, УКРАИНА
США вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
РИА Новости: США в сентябре увеличили закупки гречки из России в два раза
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%.
Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США
. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада
с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины
- 143,6 тысячи долларов.
Россия стала лидером по покупке бананов из Эквадора