В России выросли зарплаты производственным рабочим, сообщили аналитики
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Медианные зарплатные предложения производственным рабочим в России по итогам ноября показали заметный рост по сравнению с прошлогодними показателями, что отражает востребованность таких специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" для РИА Новости. "По итогам ноября 2025 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года отмечен уверенный рост медианных зарплатных предложений для производственного персонала. Так, зарплата инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков выросла до 80 тысяч рублей (+12%)", - показал анализ базы вакансий сервиса. Кроме того, заработок кладовщиков на производственных предприятиях поднялся на 16%, до 69,6 тысячи рублей. Мастера по ремонту оборудования и техники могут зарабатывать порядка 80 тысяч рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Медианная зарплата электромонтажников выросла на 4%, до 63 тысяч рублей. "Структура спроса по итогам ноября 2025 года подтверждает стабильную востребованность производственного персонала", - комментируют аналитики. Более четверти всех вакансий в производстве (26%) приходится на разнорабочих, что подчеркивает постоянную потребность в рабочем персонале. Значительную долю на рынке занимают специалисты по электромонтажным работам (14%) и кладовщики (11%), что свидетельствует о важности инфраструктурных и логистических функций. Замыкают топ-5 наиболее востребованных профессий машинисты спецтехники (9%) и сварщики (5%), чьи навыки остаются фундаментальными для производства. "Таким образом, текущая ситуация на рынке труда производства характеризуется сочетанием роста доходов для технических и инженерных специалистов с неизменно высоким спросом на массовые рабочие профессии. Работодатели стараются создавать условия для привлечения квалифицированных кадров и укрепления кадрового потенциала промышленного сектора, а также по возможности конкурировать за персонал с помощью повышения заработных плат", - заключили в сервисе.
