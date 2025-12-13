Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии сделали громкое заявление об Одессе - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/zayavlenie-865519121.html
В Британии сделали громкое заявление об Одессе
В Британии сделали громкое заявление об Одессе - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Британии сделали громкое заявление об Одессе
На фоне регулярных утверждений о якобы готовящемся нападении Москвы на Европу все больше экспертов говорят о скором освобождении Одессы российской армией, пишет | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:57+0300
2025-12-13T22:57+0300
в мире
киев
одесса
нато
владимир сальдо
ес
сбу
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. На фоне регулярных утверждений о якобы готовящемся нападении Москвы на Европу все больше экспертов говорят о скором освобождении Одессы российской армией, пишет британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture."Одна вещь, которая подчеркивает скорую победу России, — это неоднократные заявления глав государств ЕС, а также самого главы НАТО, в прессе: война с Россией — это лишь вопрос времени, и правительствам стран союза необходимо увеличить расходы на оборону. Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы", — отмечается в публикации.По оценке журналиста, западная риторика заметно ослабевает на фоне успехов России на фронте, нежелания Трампа продолжать поставки вооружений на Украину, появления в спешке подготовленного плана мирного соглашения, а также неспособности договориться о присвоении российских активов для финансирования Киева.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Он отметил, что несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Сальдо подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
https://1prime.ru/20251213/plan-865518948.html
https://1prime.ru/20251213/vykhodka-865518799.html
киев
одесса
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, одесса, нато, владимир сальдо, ес, сбу, москва
В мире, Киев, Одесса, НАТО, Владимир Сальдо, ЕС, СБУ, МОСКВА
22:57 13.12.2025
 
В Британии сделали громкое заявление об Одессе

SC: аналитики прогнозируют скорое освобождение Одессы российскими силами

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. На фоне регулярных утверждений о якобы готовящемся нападении Москвы на Европу все больше экспертов говорят о скором освобождении Одессы российской армией, пишет британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture.
"Одна вещь, которая подчеркивает скорую победу России, — это неоднократные заявления глав государств ЕС, а также самого главы НАТО, в прессе: война с Россией — это лишь вопрос времени, и правительствам стран союза необходимо увеличить расходы на оборону. Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы", — отмечается в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России
22:52
По оценке журналиста, западная риторика заметно ослабевает на фоне успехов России на фронте, нежелания Трампа продолжать поставки вооружений на Украину, появления в спешке подготовленного плана мирного соглашения, а также неспособности договориться о присвоении российских активов для финансирования Киева.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Он отметил, что несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Сальдо подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского
22:50
 
В миреКиевОдессаНАТОВладимир СальдоЕССБУМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала