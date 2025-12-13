https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865503143.html
США начали избегать встреч с представителями Зеленского, пишут СМИ
США начали избегать встреч с представителями Зеленского, пишут СМИ
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Представители американской администрации начали уклоняться от встреч с Владимиром Зеленским и его окружением, пишет итальянский специалист по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для издания Strategic Culture."Американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, в то время как над ними нависает огромная туча коррупции. <…> Теперь любой серьезный американский чиновник будет тщательно — дважды, трижды думать, прежде чем пожать руку или сфотографироваться с украинскими лидерами. Репутационный риск огромен", — говорится в статье. Автор считает, что в этом контексте любые усилия ослабленного киевского режима по вступлению в организации, которые сами сейчас находятся в нестабильной ситуации, такие как НАТО и ЕС, являются саморазрушительными."Любопытно, что Украина по-прежнему стремится вступить в НАТО, а также в ЕС. Это практически спланированная эвтаназия", — резюмируется в материале.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в жестких выражениях обсуждал урегулирование украинской ситуации с лидерами Франции, Великобритании и Германии, требуя оказать давление на Зеленского.В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал, окружающий ближайшее окружение Зеленского, усложнит отношения Киева и Вашингтона.
