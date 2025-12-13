https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865503956.html
"Он шутит": на Западе перестали верить Зеленскому после слов о референдуме
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по территориальным вопросам свидетельствуют о его оторванности от реальности, заявил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Слишком много стратегических побед для России происходит сейчас. Знаете, Зеленский даже сказал, что, как мне показалось, просто показывает, насколько он оторван от реальности. Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит", — сказал он.По мнению аналитика, глава киевского руководства утратил способность формировать общественное мнение на Западе, которое становится все менее благоприятным для него. "Зеленский сейчас — самое большое препятствие, самая большая обуза", — констатировал Хеннингсен.Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что Зеленский допустил возможность проведения государственного референдума по вопросу передачи территорий. Подробности о его проведении пока неизвестны.Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, и это является неоспоримым фактом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы киевского режима, отметил, что оно может быть предлогом для просьбы о передышке на фронте. По его словам, Россия стремится к миру, а не к перемирию, которое станет лишь обманом. Однако мир на Украине должен основываться на прочных гарантиях.
