Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865504403.html
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор - 13.12.2025, ПРАЙМ
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор
Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T08:13+0300
2025-12-13T08:13+0300
общество
россия
украина
киев
владимир зеленский
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются", - сказала Никонорова. Сенатор также отметила, что позиции Киева в переговорном процессе всегда были шаткими, так как ВС РФ лишь наращивают заданный темп в освобождении исконно русских населенных пунктов. "А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.
https://1prime.ru/20251212/plan-865496856.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, киев, владимир зеленский, вс рф
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВС РФ
08:13 13.12.2025
 
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор

Сенатор от ДНР Никонорова: Зеленского ждет незавидная судьба по итогам конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются", - сказала Никонорова.
Сенатор также отметила, что позиции Киева в переговорном процессе всегда были шаткими, так как ВС РФ лишь наращивают заданный темп в освобождении исконно русских населенных пунктов.
"А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Любой ценой". В Раде раскрыли план Зеленского по мирным переговорам
Вчера, 23:06
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала