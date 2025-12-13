https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865504403.html
Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются", - сказала Никонорова. Сенатор также отметила, что позиции Киева в переговорном процессе всегда были шаткими, так как ВС РФ лишь наращивают заданный темп в освобождении исконно русских населенных пунктов. "А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.
