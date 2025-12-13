https://1prime.ru/20251213/zelenskiy-865504403.html

Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор

Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор - 13.12.2025, ПРАЙМ

Зеленского ждет незавидная судьба, заявила сенатор

Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T08:13+0300

2025-12-13T08:13+0300

2025-12-13T08:13+0300

общество

россия

украина

киев

владимир зеленский

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются", - сказала Никонорова. Сенатор также отметила, что позиции Киева в переговорном процессе всегда были шаткими, так как ВС РФ лишь наращивают заданный темп в освобождении исконно русских населенных пунктов. "А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.

https://1prime.ru/20251212/plan-865496856.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, киев, владимир зеленский, вс рф