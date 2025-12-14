Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат научил, что делать, если квартиру затопили соседи - 14.12.2025, ПРАЙМ
Адвокат научил, что делать, если квартиру затопили соседи
Адвокат научил, что делать, если квартиру затопили соседи - 14.12.2025, ПРАЙМ
Адвокат научил, что делать, если квартиру затопили соседи
Каждый проживающий в многоквартирном доме может однажды обнаружить, что его жилище заливают соседи сверху. Что делать в таких случаях и как взыскать ущерб с... | 14.12.2025, ПРАЙМ
02:02 14.12.2025
 
Адвокат научил, что делать, если квартиру затопили соседи

Адвокат Шиманский разъяснил порядок действий при затоплении квартиры соседями

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Каждый проживающий в многоквартирном доме может однажды обнаружить, что его жилище заливают соседи сверху. Что делать в таких случаях и как взыскать ущерб с виновника залива, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
"Обнаружив в своей квартире "маленькую Венецию", самое главное - не поддаваться панике. Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме”, - советует он.
Если до УК не дозвониться - вызывайте аварийную службу через единую диспетчерскую либо по телефону "112". Главное - скорее остановить поступление воды в помещение, объясняет адвокат.
Примите меры к спасению своего имущества - накройте мебель, технику, подставьте любые емкости в местах протечки. Когда ситуация нормализуется, поступление воды прекратится, наступит время осознания случившегося и фиксации данного факта с целью установления ущерба.
Компания, занимающаяся управлением и обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ТСН) обязана составить акт обследования помещения, как вашего, так и виновника залива. В акте указывается причина протечки, причиненные повреждения, а также виновное лицо, перечисляет эксперт.
При этом необходимо следить, чтобы в акте все повреждения были описаны подробно, так как это основной документ при установлении размера ущерба. Не стесняйтесь настаивать на внесении всех важных для вас моментов. Не забудьте зафиксировать все на видео и сделать фотографии.
Адвокат Шиманский рекомендует составлять два акта - первый сразу по факту залива, второй через одну-две недели, ведь за это время могут стать явными дополнительные повреждения имущества, которые в первом акте не были отображены. После того, как вы определились с размером причиненного ущерба, наступает пора обратиться к виновному лицу с вопросом о компенсации наступивших негативных последствий и возмещении ущерба.
"Если виновник не признает себя таковым и не хочет договариваться, готовьтесь к суду. Закажите оценку ущерба у независимого оценщика, являющегося членом СРО и имеющего необходимую квалификацию по данному вопросу. На проведение осмотра помещения экспертом обязаны пригласить виновное лицо и УК, обеспечив наличие доказательств их уведомления. Это обязательное условие для получения успешного результата в суде”, - отметил он.
Перед судом необходимо попробовать решить вопрос в досудебном порядке, направив виновному лицу досудебную претензию, указав в ней сумму ущерба от залива и сумму иных понесенных расходов. Поэтому обязательно сохраняйте все чеки, квитанции и иные финансовые документы, подтверждающие траты. Все это потом компенсирует ответчик по решению суда.
Такой же алгоритм действий применяется и в случаях, когда залив произошел по вине УК. "Если было затоплено несколько квартир, объединитесь с пострадавшими - в таких ситуациях совместными действиями добиться возмещения причиненного ущерба будет легче", - заключил Александр Шиманский.
 
Заголовок открываемого материала