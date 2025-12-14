https://1prime.ru/20251214/aeroporty-865529068.html

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

