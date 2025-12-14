https://1prime.ru/20251214/aeroporty-865529372.html
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты
2025-12-14T14:21+0300
бизнес
раменское
аэропорт домодедово
росавиация
воздушный транспорт
аэропорт жуковский
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
