https://1prime.ru/20251214/apk-865526274.html
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T10:13+0300
2025-12-14T10:13+0300
2025-12-14T10:13+0300
экономика
сельское хозяйство
финансы
рф
михаил мишустин
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_52de217f31ce555f9282ab9b350f3716.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданным кредитам, отметили в пресс-службе. С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251207/kabmin-865292520.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_8f90ca4fb987a1009160fcf84ff2a9d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, финансы, рф, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Сельское хозяйство, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Правительство РФ
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
Правительство выделило 60,5 млрд руб на льготное кредитование для сельхозпроизводителей