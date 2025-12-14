Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251214/apk-865526274.html
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T10:13+0300
2025-12-14T10:13+0300
экономика
сельское хозяйство
финансы
рф
михаил мишустин
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_52de217f31ce555f9282ab9b350f3716.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданным кредитам, отметили в пресс-службе. С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251207/kabmin-865292520.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_8f90ca4fb987a1009160fcf84ff2a9d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, финансы, рф, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Сельское хозяйство, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Правительство РФ
10:13 14.12.2025
 
На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей

Правительство выделило 60,5 млрд руб на льготное кредитование для сельхозпроизводителей

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданным кредитам, отметили в пресс-службе. С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 миллиарда рублей.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Правительство направит свыше полумиллиарда рублей на подготовку кадров АПК
7 декабря, 10:12
 
ЭкономикаСельское хозяйствоФинансыРФМихаил МишустинРОССИЯПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала