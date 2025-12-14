https://1prime.ru/20251214/apk-865526274.html

На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей

На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей - 14.12.2025, ПРАЙМ

На поддержку льготных кредитов для АПК выделят 60,5 миллиарда рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T10:13+0300

2025-12-14T10:13+0300

2025-12-14T10:13+0300

экономика

сельское хозяйство

финансы

рф

михаил мишустин

россия

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/11/834251175_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_52de217f31ce555f9282ab9b350f3716.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 60,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданным кредитам, отметили в пресс-службе. С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20251207/kabmin-865292520.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, финансы, рф, михаил мишустин, россия, правительство рф