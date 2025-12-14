Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251214/avia-865539681.html
Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом
Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом - 14.12.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила РИА Новости, что с декабря увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом, добавив новый рейс,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T22:33+0300
2025-12-14T22:33+0300
бизнес
стамбул
санкт-петербург
аэропорт пулково
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f170dd48862594a31e8972ab61f79b19.jpg
СТАМБУЛ, 14 дек - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила РИА Новости, что с декабря увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом, добавив новый рейс, выполняемый четыре раза в неделю. Ранее компания выполняла три пары рейсов в неделю между Стамбульским аэропортом (IST) и "Пулково" (LED). "С декабря пассажиры могут воспользоваться рейсами TK399 и TK400 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Стамбула - в 19.30, из Санкт-Петербурга - в 00.20", - рассказал агентству авиаперевозчик. Билеты по самому дешевому тарифу на рейс "Стамбул - Санкт-Петербург - Стамбул" в середине января 2026 года обойдутся в сумму порядка 65 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно - в 67,5 тысяч, время в пути - чуть более трех часов, выяснило агентство. В "Пулково" летают два турецких лоукостера: AJet и Pegasus, самолеты которых отправляются из аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула.
https://1prime.ru/20251213/eksperty-865499002.html
стамбул
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_507d4a7e18b2ebcac24dc9e6b7f45164.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, стамбул, санкт-петербург, аэропорт пулково, turkish airlines
Бизнес, Стамбул, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, Turkish Airlines
22:33 14.12.2025
 
Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом

Turkish Airlines с декабря увеличила частоту полетов между Стамбулом и Петербургом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт Стамбула
Аэропорт Стамбула - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Аэропорт Стамбула. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 14 дек - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила РИА Новости, что с декабря увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом, добавив новый рейс, выполняемый четыре раза в неделю.
Ранее компания выполняла три пары рейсов в неделю между Стамбульским аэропортом (IST) и "Пулково" (LED).
"С декабря пассажиры могут воспользоваться рейсами TK399 и TK400 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Стамбула - в 19.30, из Санкт-Петербурга - в 00.20", - рассказал агентству авиаперевозчик.
Билеты по самому дешевому тарифу на рейс "Стамбул - Санкт-Петербург - Стамбул" в середине января 2026 года обойдутся в сумму порядка 65 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно - в 67,5 тысяч, время в пути - чуть более трех часов, выяснило агентство.
В "Пулково" летают два турецких лоукостера: AJet и Pegasus, самолеты которых отправляются из аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула.
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
Вчера, 01:17
 
БизнесСтамбулСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт ПулковоTurkish Airlines
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала