Turkish Airlines увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Петербургом

2025-12-14

бизнес

стамбул

санкт-петербург

аэропорт пулково

turkish airlines

СТАМБУЛ, 14 дек - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила РИА Новости, что с декабря увеличила частоту рейсов между Стамбулом и Санкт-Петербургом, добавив новый рейс, выполняемый четыре раза в неделю. Ранее компания выполняла три пары рейсов в неделю между Стамбульским аэропортом (IST) и "Пулково" (LED). "С декабря пассажиры могут воспользоваться рейсами TK399 и TK400 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Стамбула - в 19.30, из Санкт-Петербурга - в 00.20", - рассказал агентству авиаперевозчик. Билеты по самому дешевому тарифу на рейс "Стамбул - Санкт-Петербург - Стамбул" в середине января 2026 года обойдутся в сумму порядка 65 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно - в 67,5 тысяч, время в пути - чуть более трех часов, выяснило агентство. В "Пулково" летают два турецких лоукостера: AJet и Pegasus, самолеты которых отправляются из аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула.

стамбул

санкт-петербург

2025

