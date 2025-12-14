https://1prime.ru/20251214/balitskij-865520194.html

Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения в Запорожской области может занять 3-4 часа, медицинские организации уже работают на резервных источниках питания, заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, причина уточняется. "Энергетики уже проводят восстановительные работы на сетях электроснабжения. По прогнозам, работы займут около трех-четырех часов. Прошу проявить терпение, специалисты работают", - говорится в публикации . Балицкий отметил, что медицинские организации, размещенные в населенных пунктах, которые затронули отключения, работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

