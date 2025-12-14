https://1prime.ru/20251214/bashkiriya-865539405.html
В Башкирии на трассе М-5 образовался затор из грузовых машин
2025-12-14T22:03+0300
УФА, 14 дек - ПРАЙМ. Затор из грузовых машин образовался на федеральной трассе М-5 "Урал" в Башкирии, где введено ограничение движения грузового транспорта из-за метели, спасатели разворачивают мобильный пункт обогрева, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее было введено временное ограничение движения на участке дороги с 1282-го по 1363-й километр трассы М-5 "Урал". "В связи с образованием затора, преимущественно из грузовых автомобилей, на 1285-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" (в районе г. Туймазы) в превентивных целях силами спасателей Зонально-поисково-спасательного отряда г. Туймазы Госкомитета РБ по ЧС разворачивается мобильный пункт обогрева вместимостью до 20 человек", - говорится в сообщении ведомства. На месте скопления транспортных средств работает оперативная группа МЧС России, спасателями организовано патрулирование на снегоходе для оперативного реагирования и оказания помощи водителям. Ситуация находится на контроле, следует из релиза.
