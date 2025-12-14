https://1prime.ru/20251214/blekaut-865526760.html
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
2025-12-14T10:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860061835_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4399584e1d96a8565fb5a56859d2cc9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Более 330 тысячи жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на высоковольтную линию из Крыма, энергетики восстанавливают электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований", - написал Сальдо в Telegram-канале. Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 02.50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идёт поэтапное включение всех абонентов, уточнил он.
