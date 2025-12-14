https://1prime.ru/20251214/blekaut-865526760.html

В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - ПРАЙМ. Более 330 тысячи жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на высоковольтную линию из Крыма, энергетики восстанавливают электроснабжение по резервной схеме, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи "Джанкой — Мелитополь". В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований", - написал Сальдо в Telegram-канале. Благодаря оперативной работе специалистов Черноморского РДУ к 02.50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, идёт поэтапное включение всех абонентов, уточнил он.

