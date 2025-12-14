https://1prime.ru/20251214/borodin-865522323.html
Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года
Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года
2025-12-14T06:42+0300
бизнес
роспатент
МОСКВА 14 дек - ПРАЙМ. Российская телеведущая Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, товарный знак "Ксения Бородина" ведомство зарегистрировало в июне 2017 года, а товарный знак Ksenia Borodina - в феврале 2018 года. Срок действия обоих товарных знаков истекает в июне 2026 года. Под этими знаками в России может продаваться косметическая продукция и одежда. Ксения Бородина была ведущей проекта "Дом-2" на телеканале ТНТ с 2004 по 2023 годы.
