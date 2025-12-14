Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20 - 14.12.2025
Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20
Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20 - 14.12.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20
Российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет первая при председательстве США встреча шерп государств "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T22:53+0300
2025-12-14T23:02+0300
политика
россия
сша
вашингтон
атэс
g20
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет первая при председательстве США встреча шерп государств "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Дипломат напомнил, что 15-16 декабря в столице США параллельно состоятся первые для американского председательства заседания шерп и финансовых представителей членов G20. "Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.Первого декабря госдепартамент США заявил о принятии Вашингтоном председательства в "Двадцатке" на 2026 год. По сообщению госдепа, Штаты намерены сконцентрировать работу G20 на стимулировании экономического роста. Приоритетное внимание уделят созданию доступных и надежных цепочек поставок энергоресурсов, внедрению новых технологий.Бердыев ранее отметил, что саммит "Группы двадцати" при председательстве США пройдет 14-15 декабря на территории принадлежащего президенту страны Дональду Трампу гольф-клуба и гостиничного комплекса во Флориде.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
россия, сша, вашингтон, атэс, g20
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, АТЭС, G20
22:53 14.12.2025 (обновлено: 23:02 14.12.2025)
 
Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20

Бердыев: российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет встреча шерп G20

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет первая при председательстве США встреча шерп государств "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Дипломат напомнил, что 15-16 декабря в столице США параллельно состоятся первые для американского председательства заседания шерп и финансовых представителей членов G20.
"Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Первого декабря госдепартамент США заявил о принятии Вашингтоном председательства в "Двадцатке" на 2026 год. По сообщению госдепа, Штаты намерены сконцентрировать работу G20 на стимулировании экономического роста. Приоритетное внимание уделят созданию доступных и надежных цепочек поставок энергоресурсов, внедрению новых технологий.
Бердыев ранее отметил, что саммит "Группы двадцати" при председательстве США пройдет 14-15 декабря на территории принадлежащего президенту страны Дональду Трампу гольф-клуба и гостиничного комплекса во Флориде.
ПолитикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНАТЭСG20
 
 
Заголовок открываемого материала