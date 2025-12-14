https://1prime.ru/20251214/delegatsiya-865540094.html

Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20

14.12.2025

Российская делегация прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20

Российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет первая при председательстве США встреча шерп государств "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым... | 14.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Вашингтон, где пройдет первая при председательстве США встреча шерп государств "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Дипломат напомнил, что 15-16 декабря в столице США параллельно состоятся первые для американского председательства заседания шерп и финансовых представителей членов G20. "Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.Первого декабря госдепартамент США заявил о принятии Вашингтоном председательства в "Двадцатке" на 2026 год. По сообщению госдепа, Штаты намерены сконцентрировать работу G20 на стимулировании экономического роста. Приоритетное внимание уделят созданию доступных и надежных цепочек поставок энергоресурсов, внедрению новых технологий.Бердыев ранее отметил, что саммит "Группы двадцати" при председательстве США пройдет 14-15 декабря на территории принадлежащего президенту страны Дональду Трампу гольф-клуба и гостиничного комплекса во Флориде.

