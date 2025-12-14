Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной" - 14.12.2025
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной"
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной" - 14.12.2025, ПРАЙМ
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной"
Житель Москвы стал первым, кто выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает Life. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T17:45+0300
2025-12-14T17:46+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925553_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_ec0d27af92704887a09063469bfc98d8.jpg
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы стал первым, кто выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает Life."Первое в России выигранное дело по "эффекту Долиной": москвич отсудил жильё рядом с "Москвой-Сити" у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников", — говорится в материале.По данным Life, Олег приобрел жилье для сына за двадцать миллионов рублей на Савинской набережной у 78-летней пенсионерки Людмилы. Перед сделкой с женщиной общались юрист и риелторы, а для подтверждения её осознанности в принятии решения был приглашён врач. Она заверила специалиста, что полностью понимает свои действия и не находится под влиянием мошенников. После заключения всех необходимых документов Олег перевёл деньги продавцу. Однако спустя несколько месяцев пенсионерка, временно проживавшая у своей подруги, обратилась в суд с утверждением, что её обманули преступники.В ходе судебного разбирательства Олег узнал, что в рамках уголовного дела поймали дроппера, которому пенсионерка передавала деньги. Дело затем перешло в гражданский процесс, и после допроса суд вынес решение в пользу покупателей, заключается в тексте.Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.
москва
недвижимость, бизнес, россия, москва, мосгорсуд
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд
17:45 14.12.2025 (обновлено: 17:46 14.12.2025)
 
Life: в России покупатель квартиры впервые выиграл дело по "схеме Долиной"

Life: в России покупатель впервые выиграл дело по схеме Долиной

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Житель Москвы стал первым, кто выиграл спор о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников, сообщает Life.
"Первое в России выигранное дело по "эффекту Долиной": москвич отсудил жильё рядом с "Москвой-Сити" у пенсионерки, которая заявила, что стала жертвой мошенников", — говорится в материале.
По данным Life, Олег приобрел жилье для сына за двадцать миллионов рублей на Савинской набережной у 78-летней пенсионерки Людмилы. Перед сделкой с женщиной общались юрист и риелторы, а для подтверждения её осознанности в принятии решения был приглашён врач. Она заверила специалиста, что полностью понимает свои действия и не находится под влиянием мошенников. После заключения всех необходимых документов Олег перевёл деньги продавцу. Однако спустя несколько месяцев пенсионерка, временно проживавшая у своей подруги, обратилась в суд с утверждением, что её обманули преступники.
В ходе судебного разбирательства Олег узнал, что в рамках уголовного дела поймали дроппера, которому пенсионерка передавала деньги. Дело затем перешло в гражданский процесс, и после допроса суд вынес решение в пользу покупателей, заключается в тексте.
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.
