СМИ раскрыли новые детали дела о квартире Долиной

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Суд взыскал с жительницы Казани почти 15 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной после того, как она передала неизвестному банковскую карту за вознаграждение в 20 тысяч рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ."Как следует из материалов дела, находящаяся в декретном отпуске и имеющая долги женщина познакомилась с неизвестным по имени Артур. Тот предложил ей легкий заработок. Мужчина посоветовал дистанционно оформить карту в определенном банке, ссылаясь на его "лояльность к клиентам с долгами", — говорится в публикации.Женщина следовала указаниям: получила банковскую карту и купила телефон с сим-картой на занятые у родственницы деньги. В тот же вечер она передала все это мужчине за 20 тысяч рублей, после чего он исчез.На суде жительница Казани призналась, что действовала осознанно, объяснив свои поступки тяжелым финансовым положением.Уточняется, что в иске фигурируют еще девять ответчиков, которые в сумме должны вернуть Долиной около 54 миллионов рублей. Все они владели счетами, используемыми для обналичивания похищенных средств.Афера с квартирой ДолинойДолина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ.
Суд взыскал с жительницы Казани почти 15 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной после того, как она передала неизвестному банковскую карту за вознаграждение в 20 тысяч рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.
"Как следует из материалов дела, находящаяся в декретном отпуске и имеющая долги женщина познакомилась с неизвестным по имени Артур. Тот предложил ей легкий заработок. Мужчина посоветовал дистанционно оформить карту в определенном банке, ссылаясь на его "лояльность к клиентам с долгами", — говорится в публикации.
Женщина следовала указаниям: получила банковскую карту и купила телефон с сим-картой на занятые у родственницы деньги. В тот же вечер она передала все это мужчине за 20 тысяч рублей, после чего он исчез.
На суде жительница Казани
призналась, что действовала осознанно, объяснив свои поступки тяжелым финансовым положением.
Уточняется, что в иске фигурируют еще девять ответчиков, которые в сумме должны вернуть Долиной около 54 миллионов рублей. Все они владели счетами, используемыми для обналичивания похищенных средств.
Афера с квартирой Долиной
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.
