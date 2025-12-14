СМИ раскрыли новые детали дела о квартире Долиной

https://1prime.ru/20251214/delo-865541047.html

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Суд взыскал с жительницы Казани почти 15 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной после того, как она передала неизвестному банковскую карту за вознаграждение в 20 тысяч рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ."Как следует из материалов дела, находящаяся в декретном отпуске и имеющая долги женщина познакомилась с неизвестным по имени Артур. Тот предложил ей легкий заработок. Мужчина посоветовал дистанционно оформить карту в определенном банке, ссылаясь на его "лояльность к клиентам с долгами", — говорится в публикации.Женщина следовала указаниям: получила банковскую карту и купила телефон с сим-картой на занятые у родственницы деньги. В тот же вечер она передала все это мужчине за 20 тысяч рублей, после чего он исчез.На суде жительница Казани призналась, что действовала осознанно, объяснив свои поступки тяжелым финансовым положением.Уточняется, что в иске фигурируют еще девять ответчиков, которые в сумме должны вернуть Долиной около 54 миллионов рублей. Все они владели счетами, используемыми для обналичивания похищенных средств.Афера с квартирой ДолинойДолина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, что будет ли это сделано сразу или частями.

