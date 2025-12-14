На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865524797.html
2025-12-14T08:30+0300
2025-12-14T09:07+0300
бизнес
россия
самарская область
москва
рязань
автомобильный транспорт
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение для всех видов транспорта открыли на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях после метели, сообщается на сайте "Поволжуправтодора". "На участке М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, с 780-го километра по 982-й километр (Ульяновская и Самарская области) движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме. Продолжительность ограничений составила 11 часов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министерство транспорта Самарской области сообщило, что в субботу на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области временно ограничили движение для грузового транспорта и маршрутных транспортных средств. Причиной стали сложные погодные условия. В регионе вторые сутки наблюдаются снег, метель и сильный ветер. Аналогичное ограничение было введено в Ульяновской области для автобусов, большегрузов и маршрутного такси.
бизнес, россия, самарская область, москва, рязань, автомобильный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Самарская область, МОСКВА, Рязань, автомобильный транспорт
08:30 14.12.2025 (обновлено: 09:07 14.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Савельев | Перейти в медиабанкСнегопад на трассе
Снегопад на трассе. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Савельев
Перейти в медиабанк
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение для всех видов транспорта открыли на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях после метели, сообщается на сайте "Поволжуправтодора".
"На участке М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, с 780-го километра по 982-й километр (Ульяновская и Самарская области) движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме. Продолжительность ограничений составила 11 часов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее министерство транспорта Самарской области сообщило, что в субботу на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области временно ограничили движение для грузового транспорта и маршрутных транспортных средств. Причиной стали сложные погодные условия. В регионе вторые сутки наблюдаются снег, метель и сильный ветер.
Аналогичное ограничение было введено в Ульяновской области для автобусов, большегрузов и маршрутного такси.
 
БизнесРОССИЯСамарская областьМОСКВАРязаньавтомобильный транспорт
 
 
