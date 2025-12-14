https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865524797.html
На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение
На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение - 14.12.2025, ПРАЙМ
На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение
Движение для всех видов транспорта открыли на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях после метели, сообщается на сайте... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T08:30+0300
2025-12-14T08:30+0300
2025-12-14T09:07+0300
бизнес
россия
самарская область
москва
рязань
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/96/835659617_0:0:2427:1365_1920x0_80_0_0_6a44eb9fe1aac97112b98401965d373d.jpg
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение для всех видов транспорта открыли на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях после метели, сообщается на сайте "Поволжуправтодора". "На участке М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, с 780-го километра по 982-й километр (Ульяновская и Самарская области) движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме. Продолжительность ограничений составила 11 часов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министерство транспорта Самарской области сообщило, что в субботу на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области временно ограничили движение для грузового транспорта и маршрутных транспортных средств. Причиной стали сложные погодные условия. В регионе вторые сутки наблюдаются снег, метель и сильный ветер. Аналогичное ограничение было введено в Ульяновской области для автобусов, большегрузов и маршрутного такси.
самарская область
москва
рязань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/96/835659617_270:0:2427:1618_1920x0_80_0_0_2a889e93713430599b149fbd98c91bf4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, самарская область, москва, рязань, автомобильный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Самарская область, МОСКВА, Рязань, автомобильный транспорт
На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение
На трассе М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение после метели