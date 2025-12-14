https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865524797.html

На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение

На трассе М-5 в Самарской и Ульяновской областях восстановили движение

САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение для всех видов транспорта открыли на участках федеральной дороги М-5 "Урал" в Самарской и Ульяновской областях после метели, сообщается на сайте "Поволжуправтодора". "На участке М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, с 780-го километра по 982-й километр (Ульяновская и Самарская области) движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме. Продолжительность ограничений составила 11 часов", - говорится в сообщении ведомства. Ранее министерство транспорта Самарской области сообщило, что в субботу на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области временно ограничили движение для грузового транспорта и маршрутных транспортных средств. Причиной стали сложные погодные условия. В регионе вторые сутки наблюдаются снег, метель и сильный ветер. Аналогичное ограничение было введено в Ульяновской области для автобусов, большегрузов и маршрутного такси.

