В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в... | 14.12.2025, ПРАЙМ
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы у села Безымянное в Энгельсском районе возобновлено в обе стороны. Специалисты областной службы спасения завершили расчистку дороги и освободили все машины, которые застряли из-за снежных заносов", - написал Бусаргин. Ограничения на движение вводились в субботу из-за сильного снегопада и штормового ветра с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
Происшествия
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
В Энгельсском районе Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ.
Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил
глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Движение на участке федеральной трассы у села Безымянное в Энгельсском районе возобновлено в обе стороны. Специалисты областной службы спасения завершили расчистку дороги и освободили все машины, которые застряли из-за снежных заносов", - написал Бусаргин.
Ограничения на движение вводились в субботу из-за сильного снегопада и штормового ветра с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
