Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865536564.html
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе
Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T19:10+0300
2025-12-14T19:10+0300
происшествия
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865535691_0:320:2987:2000_1920x0_80_0_0_bf2f8e9c2372b66cddab667b7992ef43.jpg
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы у села Безымянное в Энгельсском районе возобновлено в обе стороны. Специалисты областной службы спасения завершили расчистку дороги и освободили все машины, которые застряли из-за снежных заносов", - написал Бусаргин. Ограничения на движение вводились в субботу из-за сильного снегопада и штормового ветра с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
https://1prime.ru/20251214/samolet-865535417.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865535691_182:0:2849:2000_1920x0_80_0_0_e59bea632cdc6a346e9b30cac7fa8dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ
19:10 14.12.2025
 
В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе

В Энгельсском районе Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМашины на трассе
Машины на трассе - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Машины на трассе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
"Движение на участке федеральной трассы у села Безымянное в Энгельсском районе возобновлено в обе стороны. Специалисты областной службы спасения завершили расчистку дороги и освободили все машины, которые застряли из-за снежных заносов", - написал Бусаргин.
Ограничения на движение вводились в субботу из-за сильного снегопада и штормового ветра с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Севший в Самаре самолет Москва — Пхукет вылетел в аэропорт назначения
18:16
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала