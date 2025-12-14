https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865536564.html

В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе

В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Саратовской области восстановили движение на федеральной трассе

Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T19:10+0300

2025-12-14T19:10+0300

2025-12-14T19:10+0300

происшествия

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865535691_0:320:2987:2000_1920x0_80_0_0_bf2f8e9c2372b66cddab667b7992ef43.jpg

САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Энгельсском районе Саратовской области после непогоды, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. "Движение на участке федеральной трассы у села Безымянное в Энгельсском районе возобновлено в обе стороны. Специалисты областной службы спасения завершили расчистку дороги и освободили все машины, которые застряли из-за снежных заносов", - написал Бусаргин. Ограничения на движение вводились в субботу из-за сильного снегопада и штормового ветра с порывами до 25-27 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Всего в регионе было спасено и эвакуировано из снежных заносов 200 человек, из них 50 детей.

https://1prime.ru/20251214/samolet-865535417.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия