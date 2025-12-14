https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865538459.html
В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовиков полностью возобновлено на двух федеральных трассах в Саратовской области после метели, сообщили РИА Новости в ФКУ УПРДОР "Нижне-Волжское". "На трассе А-298 "Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан" сняли ограничение с 19.00 по местному времени (18.00 мск), с 19.30 (18.30 мск, - ред.) - на Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос агентства о снятии ограничений для автобусов и грузовиков. Ограничения были введены в субботу на шести отдельных участках пяти федеральных автодорог из-за сильного снегопада и штормового ветра. В воскресенье днем были сняты ограничения на участках трасс А-298 "Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан", Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград", Р-22 "Каспий", Р-158 "Нижний-Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".
