https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865538459.html

В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах

В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах

Движение автобусов и грузовиков полностью возобновлено на двух федеральных трассах в Саратовской области после метели, сообщили РИА Новости в ФКУ УПРДОР... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T20:38+0300

2025-12-14T20:38+0300

2025-12-14T20:38+0300

бизнес

россия

энгельс

саранск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865537786_0:111:1500:955_1920x0_80_0_0_37e7747438c926363c5a330897c7d2cb.jpg

САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовиков полностью возобновлено на двух федеральных трассах в Саратовской области после метели, сообщили РИА Новости в ФКУ УПРДОР "Нижне-Волжское". "На трассе А-298 "Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан" сняли ограничение с 19.00 по местному времени (18.00 мск), с 19.30 (18.30 мск, - ред.) - на Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос агентства о снятии ограничений для автобусов и грузовиков. Ограничения были введены в субботу на шести отдельных участках пяти федеральных автодорог из-за сильного снегопада и штормового ветра. В воскресенье днем были сняты ограничения на участках трасс А-298 "Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан", Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград", Р-22 "Каспий", Р-158 "Нижний-Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".

https://1prime.ru/20251214/skoraya-865537537.html

энгельс

саранск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, энгельс, саранск