В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение
В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение - 14.12.2025
В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение
2025-12-14T23:51+0300
2025-12-14T23:51+0300
2025-12-14T23:51+0300
2025-12-14T23:51+0300
происшествия
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Ульяновской области, которые попали под отключение из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга". Ранее в компании сообщали, что в субботу из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в Тереньгульском, Павловском, Радищевском, Барышском и других районах. Без электроснабжения оставались более 2 тысяч потребителей. "Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Ульяновские распределительные сети" завершили работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений 13-14 декабря. Энергетики восстановили 30 линий электропередачи напряжением 10 киловольт и 44 линии классом напряжения 0,4 киловольт", - говорится в сообщении "Россети Волга". В Ульяновской области двое суток подряд наблюдались сильный ветер и метель. Синоптики "Приволжского УГМС" сообщили, что ночью и днем 15 декабря в регионе сохранится сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Также местами по области ожидается низовая метель и снежные заносы на дорогах.
общество , россия
Происшествия, Общество , РОССИЯ
В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение
В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение после непогоды
