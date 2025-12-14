https://1prime.ru/20251214/elektrosnabzhenie-865542022.html

В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение

В Ульяновской области полностью восстановили электроснабжение

САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Ульяновской области, которые попали под отключение из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга". Ранее в компании сообщали, что в субботу из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в Тереньгульском, Павловском, Радищевском, Барышском и других районах. Без электроснабжения оставались более 2 тысяч потребителей. "Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Ульяновские распределительные сети" завершили работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений 13-14 декабря. Энергетики восстановили 30 линий электропередачи напряжением 10 киловольт и 44 линии классом напряжения 0,4 киловольт", - говорится в сообщении "Россети Волга". В Ульяновской области двое суток подряд наблюдались сильный ветер и метель. Синоптики "Приволжского УГМС" сообщили, что ночью и днем 15 декабря в регионе сохранится сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Также местами по области ожидается низовая метель и снежные заносы на дорогах.

