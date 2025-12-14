https://1prime.ru/20251214/energosnabzhenie-865531059.html
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T15:55+0300
2025-12-14T15:55+0300
2025-12-14T16:03+0300
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Пензенской сообщал, что сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвал обрыв линий электропередачи. "Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - ред.). Электроэнергия возвращена во все 19 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений", - написал Мельниченко.
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение
