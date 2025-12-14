Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251214/energosnabzhenie-865531059.html
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T15:55+0300
2025-12-14T16:03+0300
энергетика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Пензенской сообщал, что сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвал обрыв линий электропередачи. "Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - ред.). Электроэнергия возвращена во все 19 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений", - написал Мельниченко.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Энергетика, Общество , РОССИЯ
15:55 14.12.2025 (обновлено: 16:03 14.12.2025)
 
В Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение

В 166 населенных пунктах Пензенской области полностью восстановили энергоснабжение

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САМАРА, 14 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Пензенской сообщал, что сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвал обрыв линий электропередачи.
"Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - ред.). Электроэнергия возвращена во все 19 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений", - написал Мельниченко.
 
ЭнергетикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала