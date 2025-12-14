Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции впервые за 25 лет атомный реактор вышел на полную мощность - 14.12.2025
Во Франции впервые за 25 лет атомный реактор вышел на полную мощность
Атомный реактор EPR на французской АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, впервые вышел на полную мощность после... | 14.12.2025
ПАРИЖ, 14 дек - ПРАЙМ. Атомный реактор EPR на французской АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, впервые вышел на полную мощность после подключения к сети в 2024 году с 12-летним опозданием, сообщила в воскресенье энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции. В пятницу французское управление ядерной безопасности и радиационной защиты (ASNR) сообщило, что разрешило EDF начать выводить реактор на полную мощность. До этого энергокомпания заявляла, что полная мощность будет достигнута до 21 декабря. "Четырнадцатое декабря 2025 года ознаменовало важный этап: в 11.37 (13.37 мск - ред.) реактор "Фламанвиль-3" достиг 100% атомной мощности и произвел 1 669 мегаватт валовой электрической мощности", - говорится в заявлении на сайте EDF. В октябре реактор был вновь подключен к национальной электросети после четырех месяцев простоя. Он был остановлен в середине июня в рамках пусковых испытаний, после чего повторное подключение неоднократно откладывалось из-за проведения проверок и техобслуживания. Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключен к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре прошлого года и несколько раз был остановлен из-за поломок. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро. Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отмечал генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии.
Энергетика, ФРАНЦИЯ, EDF
18:34 14.12.2025
 
Во Франции впервые за 25 лет атомный реактор вышел на полную мощность

Во Франции впервые за 25 лет атомный реактор на АЭС "Фламанвиль" вышел на полную мощность

ПАРИЖ, 14 дек - ПРАЙМ. Атомный реактор EPR на французской АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, впервые вышел на полную мощность после подключения к сети в 2024 году с 12-летним опозданием, сообщила в воскресенье энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций Франции.
В пятницу французское управление ядерной безопасности и радиационной защиты (ASNR) сообщило, что разрешило EDF начать выводить реактор на полную мощность. До этого энергокомпания заявляла, что полная мощность будет достигнута до 21 декабря.
"Четырнадцатое декабря 2025 года ознаменовало важный этап: в 11.37 (13.37 мск - ред.) реактор "Фламанвиль-3" достиг 100% атомной мощности и произвел 1 669 мегаватт валовой электрической мощности", - говорится в заявлении на сайте EDF.
В октябре реактор был вновь подключен к национальной электросети после четырех месяцев простоя. Он был остановлен в середине июня в рамках пусковых испытаний, после чего повторное подключение неоднократно откладывалось из-за проведения проверок и техобслуживания.
Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был подключен к энергосети в конце декабря 2024 года впервые за последние 25 лет. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений. В тестовом режиме он был запущен в сентябре прошлого года и несколько раз был остановлен из-за поломок.
По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.
Строительство энергоблока началось в 2007 году. Как отмечал генеральный директор EDF Люк Ремон, это стало "историческим событием для всей атомной промышленности Франции". По его словам, "Фламанвиль-3" станет четвертым в мире функционирующим реактором типа EPR наряду с уже работающими тремя в Китае и Финляндии.
