https://1prime.ru/20251214/glava-865520544.html
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о резервах в евро
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о резервах в евро - 14.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о резервах в евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, когда предупреждает об отказе государств держать резервы в евро из-за возможного использования замороженных в ЕС... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T02:26+0300
2025-12-14T02:26+0300
2025-12-14T02:26+0300
экономика
россия
финансы
рф
киев
украина
виктор орбан
кирилл дмитриев
ес
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865520544.jpg?1765668393
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, когда предупреждает об отказе государств держать резервы в евро из-за возможного использования замороженных в ЕС активов РФ для помощи Киеву, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Орбан предупредил, что в случае, если ЕС пойдет на использование российских активов для помощи Киеву, другие страны могут перестать хранить свои деньги в евро.
"Премьер-министр Виктор Орбан прав: паникующие бюрократы ЕС имеют нелегальные инстинкты. Любое использование российских резервов без одобрения Центрального Банка России незаконно. После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы сохранили бы резервы в Европе или в евро. Другие юрисдикции выигрывают", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
рф
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, киев, украина, виктор орбан, кирилл дмитриев, ес, рфпи, центральные банки
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Киев, УКРАИНА, Виктор Орбан, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ, центральные банки
Глава РФПИ прокомментировал слова Орбана о резервах в евро
Глава РФПИ Дмитриев: Орбан прав, предупреждая об отказе стран держать резервы в евро
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, когда предупреждает об отказе государств держать резервы в евро из-за возможного использования замороженных в ЕС активов РФ для помощи Киеву, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Орбан предупредил, что в случае, если ЕС пойдет на использование российских активов для помощи Киеву, другие страны могут перестать хранить свои деньги в евро.
"Премьер-министр Виктор Орбан прав: паникующие бюрократы ЕС имеют нелегальные инстинкты. Любое использование российских резервов без одобрения Центрального Банка России незаконно. После этого прецедента только идиотичные и безответственные инвесторы сохранили бы резервы в Европе или в евро. Другие юрисдикции выигрывают", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.