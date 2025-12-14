https://1prime.ru/20251214/glava-865520778.html

Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии

Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии - 14.12.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии

Отставание экономики Германии, о котором ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, связано с тем, что ее власти принимают глупые и незаконные решения, заявил... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T02:53+0300

2025-12-14T02:53+0300

2025-12-14T02:53+0300

экономика

финансы

банки

германия

украина

рф

фридрих мерц

кирилл дмитриев

ес

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865520778.jpg?1765670017

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Отставание экономики Германии, о котором ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, связано с тем, что ее власти принимают глупые и незаконные решения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее Мерц заявил, что Германия отстает от ведущих мировых экономик уже более десяти лет. "Вы отстаете потому, что принимаете глупые и незаконные решения", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

германия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, германия, украина, рф, фридрих мерц, кирилл дмитриев, ес, рфпи, мид рф