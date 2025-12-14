https://1prime.ru/20251214/glava-865520778.html
Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии
Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии - 14.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ объяснил отставание экономики Германии
14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Отставание экономики Германии, о котором ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, связано с тем, что ее власти принимают глупые и незаконные решения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Мерц заявил, что Германия отстает от ведущих мировых экономик уже более десяти лет.
"Вы отстаете потому, что принимаете глупые и незаконные решения", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Отставание экономики Германии, о котором ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, связано с тем, что ее власти принимают глупые и незаконные решения, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Мерц заявил, что Германия отстает от ведущих мировых экономик уже более десяти лет.
"Вы отстаете потому, что принимаете глупые и незаконные решения", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.