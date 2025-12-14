Госдолг России за десять месяцев вырос на 2,8 процента

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России за 10 месяцев 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало ноября составил 28,3 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 4,6 триллиона рублей. В оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета говорилось, что государственный долг России за январь-сентябрь вырос на 10% и составил 31,98 триллиона рублей. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
россия, финансы, рф, антон силуанов, минфин, счетная палата, госдолг россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин, Счетная палата, госдолг России
10:31 14.12.2025
 
Российские рублевые банкноты - ПРАЙМ, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России за 10 месяцев 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало ноября составил 28,3 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 4,6 триллиона рублей.
В оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета говорилось, что государственный долг России за январь-сентябрь вырос на 10% и составил 31,98 триллиона рублей.
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП
