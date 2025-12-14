https://1prime.ru/20251214/gosdolg-865526609.html

Госдолг России за десять месяцев вырос на 2,8 процента

2025-12-14T10:31+0300

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Государственный долг России за 10 месяцев 2025 года вырос на 2,8% и достиг 32,9 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на начало ноября составил 28,3 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга РФ - 4,6 триллиона рублей. В оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета говорилось, что государственный долг России за январь-сентябрь вырос на 10% и составил 31,98 триллиона рублей. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

