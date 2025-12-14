https://1prime.ru/20251214/gosduma-865521088.html

В Госдуме предложили запретить в России "детское шампанское"

В Госдуме предложили запретить в России "детское шампанское"

14.12.2025

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу в России продукции с названием "детское шампанское". Соответствующее обращение депутата на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова есть в распоряжении РИА Новости. "Последовательно выступаю за запрет такого "уникального" явления, как "детское шампанское". Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей", - сказано в обращении. Депутат считает, что в культурной традиции шампанское является сугубо взрослым алкогольным напитком. "Такие формулировки, как "пиво без градуса" или "вино без алкоголя", по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу, которая формирует у детей ложную "безопасность" употребления спиртного", - подчеркнул парламентарий. Хамзаев пояснил, что недобросовестные предприниматели популяризируют алкогольную тематику в детской среде, маскируя обычный сладкий лимонад под "детское шампанское". "Подобные словесные конструкции — очевидные маркетинговые уловки, цель которых — вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних. "Детское шампанское" сопоставимо с такими явлениями, как "детский наркотик" из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты", - добавляет Хамзаев в обращении. "Прошу Вас обозначить позицию Вашего ведомства по вышеуказанному вопросу, а также предложить варианты выведения из продажи данного термина и продукции в целом, поскольку "детское шампанское" вводит потребителей в заблуждение", - сказано в обращении.

2025

